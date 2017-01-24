Москва, 24 января, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Президентский законопроект об обязанности губернаторов по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных чиновников комитет по безопасности рекомендовал Госдуме принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

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В случае выявления в результате такой проверки фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены антикоррупционным законодательством РФ, глава региона обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, совершившего коррупционное правонарушение, или применении к нему иной меры дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

Кроме того, законопроектом предусматривается изменение подхода к запрету на участие лиц, замещающих государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, а также государственных и муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями (НКО). В частности, они могут быть членами всех общественных организаций, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости. Также им разрешается участие на безвозмездной основе в управлении названными НКО в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя, отмечается в документе.