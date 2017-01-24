Пекин, 24 января, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Власти Китая выразили надежду, что Монголия сдержит свое обещание и больше не будет приглашать тибетского духовного лидера Далай-ламу, сообщает 24 января Reuters.

Yancho Sabev Далай-лама XIV

«Визит Далай-ламы в Монголию оказал негативное влияние на отношения между Китаем и Монголией», — заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Китай надеется, что Монголия будет «неукоснительно соблюдать свое обещание» и не будет приглашать Далай-ламу вновь, сказал глава МИД КНР.

«Мы надеемся, что Монголия серьезно обдумает и учтет данный урок», — добавил Ван И.

Напомним, власти КНР считают Далай-ламу XIV сепаратистом, который не раз высказывался о том, что стремится к подлинной автономии Тибета.

Далай-лама посетил Монголию в ноябре прошлого года.1 декабря 2016 года Китай повысил таможенные пошлины на горнорудную продукцию из Монголии.

После визита далай-ламы в Монголию в 2006 году Китай отменил авиарейсы между Пекином и Улан-Батором. Позже авиасообщение было восстановлено.