Белгород, 24 января, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Администрация Белгорода планирует продажу всех 67 городских троллейбусов, передает портал «БелПресса» со ссылкой на начальника департамента городского хозяйства Белгорода Сергея Куликова.

Лобачев Владимир Белгородский троллейбус

Об этом стало известно, когда на заседании Курского городского собрания 24 января мэр Курска Николай Овчаров заявил, что администрация ведет с Белгородом переговоры о покупке троллейбусов.

В администрации Белгорода эту информацию подтвердили. «Действительно, мы продаем все 67 троллейбусов. У нас есть дорожная карта по выведению электротранспорта. Вы знаете, что у «Городского пассажирского транспорта» сейчас большие проблемы. А электротранспорт требует модернизации, контактная сеть полностью изношена», — цитирует издание ответ Сергея Куликова. Он также сообщил, что модернизация обойдется бюджету в четыре миллиарда рублей, а себестоимость перевозки одного пассажира в несколько раз превышает существующий сегодня тариф — проезд должен стоить 44 рубля, а стоит 15.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области и в областном центре уже несколько лет существуют проблемы с городским транспортом. МУП «Городской пассажирский транспорт» является убыточным, в чем власти винят перевозчиков-нелегалов, которые отрицательно влияют на пассажиропоток муниципального предприятия и переманивают у него водителей. Причем переманить их оказалось нетрудно: на директора МУПа в 2016 году заводилось дело о невыплате заработной платы в течение нескольких месяцев. Поэтому сидевшие без денег водители с радостью уходили к «конкурентам». Также вокруг предприятия разгорелся скандал: из-за блокировки счетов зарплату сотрудникам выдавали из тех денег, которые были получены от пассажиров. Одна из бывших работниц предприятия не дождалась времени, на который был запланирован обмен денежных знаков, поэтому получила свою зарплату мелочью.

Передел рынка пассажирских перевозок в Белгороде продолжается уже около полутора лет. После того, как мэрия провела конкурс в 2014 году, компании, которым в обслуживании городских маршрутов отказали, его результаты объявили незаконными и продолжили работу. Только за половину 2014 года из-за деятельности «нелегальных» перевозчиков «Городской пассажирский транспорт» понес более 90 миллионов рублей убытка.

Читайте также: В Белгороде УФАС оштрафовало еще одного участника «транспортных войн»

Транспортных проблем не избежал и Курск. Сейчас жители областного центра собирают подписи под петицией в защиту трамвайного парка, на обновление которого в бюджете нет денег, и не хотят повторить судьбу Воронежа, из которого трамваи убрали полностью.