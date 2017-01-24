Севастополь, 24 января, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников уклонился от комментариев относительно имущественного спора между Крымской епархией и государственным историко-археологическим заповедником «Херсонес Таврический» о передаче церкви музейных объектов. При этом он допустил, что строительство заповедником новых помещений пойдет на пользу сохранности музейных фондов. Об этом говорилось в ходе пресс-конференции главы города накануне, 23 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Sevastopol.gov.ru Музей-заповедник «Херсонес Таврический»

«Город пока воздержится от комментариев по такому прямому запросу: «отдайте», — заявил Овсянников. — Город на стороне улучшения ситуации, а не публичного противостояния. Если будут предложены варианты, в результате которых обе стороны будут удовлетворены решением, мы это поддержим», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, запрос Крымской епархии в Росимущество о возврате 24 объектов, которые входят в состав «Херсонеса Таврического», был направлен в ноябре прошлого года. Сейчас его направили повторно.

«Мы знаем позицию министерства культуры — она отрицательная. Поэтому все стороны будут садиться за стол переговоров, в результате чего должно выработаться соответствующее решение», — сказал врио губернатора.

Вместе с тем он допустил, что если миновать акценты на востребование церковью имущества, заповедник может воспользоваться возможностью построить себе новые музейные объекты.

«Я воспринял его по-другому. Вам все равно нужно строить музейные объекты, это дополнительный вариант: построить объекты и решить этот вопрос».

Овсянников развил мысль, подкрепив ссылкой на аргументацию благочинного Сергия Халюты: «Можно было бы построить музейные объекты заново, вновь, чтобы они соответствовали всем требованиям к условиям хранения архивных фондов».

Возможно также, что Овсянников отказался от публичной оценки ситуации исходя из того, что намерен баллотироваться на пост губернатора города в сентябре этого года, и не в его интересах обострять дискуссию в севастопольском сообществе, открыто принимая чью-либо позицию — «музейщиков» или «церковников».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Симферопольская и Крымская епархия УПЦ МП обратилась в Росимущество с просьбой о передаче ей в безвозмездное пользование 24 объектов, которые ныне входят в состав государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», а раньше находились в пользовании монастыря Святого Владимира.

По мнению благочинного Севастопольского округа протоиерея Сергия Халюты, передача объектов церкви будет способствовать «подлинному развитию» заповедника. Однако в руководстве музея считают, что, напротив, решение о передаче объектов Церкви нанесет заповеднику большой вред и не позволит развиваться дальше.