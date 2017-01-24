Вашингтон, 24 января, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Сорок пятый президент США Дональд Трамп заявил, что проиграл Хиллари Клинтон по общему числу голосов на выборах из-за мошенничества. Об этом сегодня, 24 января, пишет The Washington Post.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Всюду сплошные мошенники!

Сообщается, что на встрече с конгрессменами Трамп назвал причины, по которым он получил на выборах меньше голосов, чем Клинтон. Президент США отметил, что от трех до пяти миллионов незаконных голосов были отданы за Клинтон, что и привело к его поражению по общему числу голосов.

Напомним, Трамп выиграл выборы президента США, получив 304 голоса выборщиков, против 227 у Клинтон. При этом за Клинтон отдали голоса большее число граждан.