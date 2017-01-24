Вашингтон, 24 января, 2017, 16:46 — ИА Регнум. В четвертом квартале 2016 года чистый объем продаж компании Lockheed Martin Corp увеличился на 19,4%, сообщает 24 января Reuters.

U.S. Air Force Истребитель F-35 компании Lockheed Martin

Представители Lockheed Martin заявили, что в последнем квартале прошлого года чистый объем продаж компании увеличился до $13 млрд 750 млн. В аналогичный период предыдущего года читая выручка составила $11 млрд 520 млн.

Ожидается, что в 2017 году чистый объем продаж увеличится на 4,6−7,1%. Предыдущий прогноз компании предусматривал 7% рост.

Напомним, Компания Lockheed Martin, является крупнейшим в мире предприятием ВПК, 95% доходов поступает за счет заказов министерства обороны США.

В декабре 2016 года президент США Дональд Трамп раскритиковал стоимость контракта на производство истребителя F-35 компанией Lockheed Martin.

«Программа и стоимость F-35 вышла из-под контроля. Миллиарды долларов могут быть сохранены и будут сохранены, после 20 января», — написал Трамп на своей страничке в твиттере.