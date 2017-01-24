Санкт-Петербург, 24 января, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Предоставление услуги поминутной аренды транспортных средств начнет в Санкт-Петербурге одна из специализированных компаний. Начало работы сервиса каршеринга под брендом «Делимобиль» намечено на 30 января, сообщили сегодня в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Stolbovsky Московский каршеринг

Каршеринг — система краткосрочной поминутной аренды автомобилей для передвижения внутри города, преимущественно на небольшие расстояния.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться через мобильное приложение или сайт. Также через мобильное приложение можно будет найти ближайший свободный автомобиль, уточнить остаток топлива в бензобаке и проложить требуемый маршрут.

Как сообщается, автопарк компании, которая будет предоставлять услугу каршеринга в Северной столице, состоит из новых машин петербургской сборки с автоматической коробкой передач, оборудованных парктрониками и подогревом сидений.

«На первоначальном этапе для жителей и гостей Санкт-Петербурга будет доступно 100 автомобилей, до конца 2017 года их количество планируется увеличить до 300. Зона пользования <…> распространяется на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, зона завершения аренды ограничивается пределами КАД», — пояснили в КРТИ.

Для того, чтобы познакомить горожан с новой услугой, весь февраль всем новым пользователям предлагается 30 бесплатных минут.

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Общий объём иностранных инвестиций в экономику Санкт-Петербурга от реализации проекта в I квартале 2017 г. составит 200 млн рублей. Финансирование проекта осуществляется Люксембургским Фондом.

Ранее сервис поминутной оплаты автомобилей «Делимобиль» был запущен в Москве. В столице за год число пользователей услугами краткосрочной аренды автомобилей достигло показателя в 200 тысяч человек, сообщает пресс-служба инфоцентра департамента транспорта Москвы. По статистике, один «Делимобиль» заменяет до 10 машин личного транспорта в городе.

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