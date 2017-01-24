Москва, 24 января, 2017, 16:45 — ИА Регнум. За IV квартал 2016 года в банковской системе РФ было обнаружено 14 тыс. 322 поддельных денежных знака Банка России. Больше всего среди выявленных подделок 5-тысячных купюр (8 125), чуть меньше обнаружено поддельных денежных знаков номиналом в одну тысячу рублей (5 701), сообщается на сайт регулятора.

Марина Соколовская Проверка подлинности денежных купюр

Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (7). При этом были выявлены 13 поддельных монет номиналом 10 рублей и 41 поддельная 5-рублевая монета.

Поддельных банкнот иностранных государств за последний квартал 2016 года было выявлено 1581 штука. Из них в ноябре обнаружены 863 подделки, а в декабре 187 подделок.

Подавляющее большинство поддельных банкнот (1527) составили доллары США. Также были обнаружены поддельные евро, китайские юани, две японские йены и один поддельный фунт стерлингов Соединенного Королевства.