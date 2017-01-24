Центробанк РФ выявил более 14 тыс. поддельных денежных знаков
Москва, 24 января, 2017, 16:45 — ИА Регнум. За IV квартал 2016 года в банковской системе РФ было обнаружено 14 тыс. 322 поддельных денежных знака Банка России. Больше всего среди выявленных подделок 5-тысячных купюр (8 125), чуть меньше обнаружено поддельных денежных знаков номиналом в одну тысячу рублей (5 701), сообщается на сайт регулятора.
Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (7). При этом были выявлены 13 поддельных монет номиналом 10 рублей и 41 поддельная 5-рублевая монета.
Поддельных банкнот иностранных государств за последний квартал 2016 года было выявлено 1581 штука. Из них в ноябре обнаружены 863 подделки, а в декабре 187 подделок.
Подавляющее большинство поддельных банкнот (1527) составили доллары США. Также были обнаружены поддельные евро, китайские юани, две японские йены и один поддельный фунт стерлингов Соединенного Королевства.