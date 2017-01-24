Москва, 24 января, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ провело проверку в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по городу Москва, Московской и Тульской областям. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства, сообщили в Генпрокуратуре РФ

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Выяснилось, что некоторые сотрудники ведомства не сообщили данные о наличии в собственности у них или их супругов квартир, земельных участков, транспортных средств. В ряде случаев имели место факты сокрытия полученных денежных выплат.

Например, главный государственный инспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте не сообщила о получении ее супругом доходов в коммерческой организации на сумму свыше 1 млн рублей. Заместитель начальника отдела фитосанитарного надзора по Тульской области не представила сведения о принадлежащих ее супругу двух моторных катерах. Старшим государственным инспектором отдела ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте были скрыли сведения о наличии в собственности 2-комнатной квартиры в городе Москве.

В других случаях, наоборот, даже располагая данными о существенном превышении расходов государственных служащих над их доходами, должностными лицами кадрового подразделения, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений, процедуры осуществления контроля за расходами служащих инициированы не были. Это является нарушением ст. 4 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Только после вмешательства прокуратуры управлением было организовано проведение процедур контроля за расходами служащих. Также выявлены и другие нарушения.

Начальнику управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. 15 государственных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.