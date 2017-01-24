Москва, 25 января, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 25 января, Госдума обсудит во втором чтении законопроект, направленный на декриминализацию побоев близкими лицами, сообщает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Домашний криминал

В статье 116 Уголовного кодекса принятым летом 2016 года законом установлена ответственность за побои в отношении близких лиц, также статья была дополнена примечанием, содержащим определение «близких лиц». К ним относятся близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) опекуны, попечители, а также лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, предусмотренное настоящей статьей, или лица, ведущие с ним общее хозяйство.

Общественное мнение

Общественность выступила против поправок — в дискуссиях обращалось внимание на то, что статья 116 УК в части, касающейся «близких лиц», нарушает уголовно-правовые принципы справедливости и соразмерности наказания, а также на то, что внутрисемейные побои становятся более общественно опасными, чем побои от чужих людей. Сложилась ситуация, когда ответственность за побои зависит от того, в каких отношениях между собой состоят люди, указала депутат Госдумы Ольга Баталина («Единая Россия»).

По состоянию на конец 2016 года активистами общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» в администрацию президента РФ было передано более 213 тыс. подписей, собранных против «антисемейных положений» в законе о декриминализации ряда статей УК. Родители и общественники провели более шестисот пикетов и митингов по всей стране. Президент России поддержал обращение родительского сообщества в ходе своей итоговой пресс-конференции в конце 2016 года.

По данным ВЦИОМ, граждане России в большинстве своем осуждают семейное насилие, но поддерживают инициативу смягчить наказание за первый случай нанесения побоев (59%). Значительная доля опрошенных полагает, что эта мера приведет к снижению числа семейных побоев.

Что предлагается

Госдума во втором чтении обсудит законопроект, которым побои в отношении членов семьи, других близких лиц, совершенные впервые, будут отнесены к административным правонарушениям. Несмотря на некоторое смягчение ответственности, побои остаются серьезно наказуемым деянием, в том числе и в соответствии с Уголовным кодексом, отметила Баталина. При повторном нанесении побоев наступает уголовная ответственность: согласно статье 116.1 УК — штраф в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев.

Совет Европы

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность в связи с декриминализацией побоев близкими лицами. В письме в Госдуму он напомнил, что Россия среди четырех государств Совета Европы, которые не подписали и не ратифицировали Стамбульскую конвенцию (Конвенцию СЕ о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье). «Данная конвенция устанавливает уголовную ответственность за все акты физического, сексуального или психологического насилия в семье и между бывшими или нынешними супругами и партнерами», — отметил генеральный секретарь. «Перевод побоев в семье из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения был бы явным признаком движения назад в Российской Федерации и нанес бы удар по глобальным усилиям, направленным на искоренение домашнего насилия», — указал он.

Давление

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости давления на парламент при обсуждении внутригосударственных вопросов. «Когда между первым и вторым чтением начинается такое давление по вопросу, который относится исключительно к национальному законодательству, к праву депутатов, это давление, и оно недопустимо», — заявил Володин. «Действительно, закон резонансный», — говорит спикер Госдумы. «Мы исходим из того, что вмешательство в семью недопустимо, это вопрос очень тонкий, и, конечно, при рассмотрении во втором чтении будем учитывать в первую очередь мнение общества, как общество реагирует на принятие этого вопроса», — заверил Володин.