Москва, 24 января, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Сегодня, 24 января, в Москве состоялись российско-армянские переговоры на уровне глав правительств. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства России, обсуждались вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной сферах, реализация совместных инвестиционных проектов, а также интеграционное взаимодействие России и Армении в рамках Евразийского экономического союза.

Government.ru Беседа Дмитрия Медведева с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном

Как отметил на глава российского правительства Дмитрий Медведев, у России с Арменией особые, союзнические отношения. «Конечно, всегда есть что обсудить, но важно и то, что к Вашему визиту подготовлен набор документов, которые развивают вектор нашего сотрудничества по отдельным направлениям. Надеюсь, это будет способствовать развитию экономических связей и контактов между людьми», — сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, несмотря на международную конъюнктуру, на изменение цен на энергоносители и целый ряд других экономических моментов, товарооборот между двумя странами стабильный, а если говорить об импорте из Армении, то за прошлый год наблюдается рост на 70%. «Это, на мой взгляд, следствие присоединения Армении к Евразийскому союзу и укрепления наших хозяйственных связей», — подчеркнул российский премьер.

В свою очередь премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал, что встреча является хорошей площадкой, чтобы сверить часы, обсудить актуальные направления армяно-российского сотрудничества, заверив, что армянская делегация приехала с очень позитивным и деловым настроем.

«Традиционно повестка дня наших отношений весьма насыщенна. За последние годы в условиях непростой мировой конъюнктуры нашим правительствам удалось продвинуться в этом направлении. Вы знаете, что российский капитал в экономике Армении представлен очень широко. Тем не менее нам успокаиваться не стоит, и мы можем сегодня обсудить, как активизировать наше сотрудничество, придать ему новый импульс.

Сегодня в Армении проводится ряд реформ по формированию благоприятной среды для инвесторов, и мы будем приветствовать участие российского капитала. Мы приехали сегодня с новыми предложениями, которые позволят диверсифицировать и расширить сферы нашего сотрудничества», — сказал глава армянского правительства.

Как пишет армянское издание «Айкакан жаманак», правительство Армении надеется, что в этом году инвестиции российского происхождения составят минимум $300 млн. По информации источников газеты, это политическое решение было принято в верхах российской власти. Инвестиции помогут укреплению положения Карапетяна в кругах армянских властей и в глазах общественности.

По окончании переговоров в присутствии Дмитрия Медведева и Карена Карапетяна были подписаны следующие документы:

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о внесении изменения в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Армения от 25 сентября 2000 года

Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством экономического развития и инвестиций Республики Армения

Программа межрегионального сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения на 2016−2021 годы

Протокол между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Министерством энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения о реализации практических мер по выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией в области ядерной и радиационной безопасности от 7 октября 2015 года