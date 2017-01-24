Ярославль, 24 января, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Бывший губернатор Ярославской области Сергей Ястребов назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии, сообщает информационный портал Yarnews.net.

Yastrebov.ru Сергей Ястребов

Сергей Ястребов был отправлен в отставку указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 28 июля 2016 года. Сразу после отставки сообщалось, что он продолжит свою карьеру в федеральных органах власти, но назначение состоялось только сейчас.

Сергей Ястребов был утвержден губернатором Ярославской области в мае 2012 года, после отставки экс-главы региона Сергея Вахрукова. Сергей Ястребов начал свою политическую карьеру в рядах ВЛКСМ, с 1990 по 1998 года возглавлял Фрунзенский район Ярославля, в 1998—2004 администрацию Кировского района областного центра. В 2004—2007 годах являлся первым заместителем мэра Ярославля по вопросам городского хозяйства, в 2007 перешел на должность первого заместителя мэра по реализации проектов и программ 1000-летия города, в 2009 году — на должность первого заместителя по вопросам социально-экономического развития и 1000-летия города, с 2011 года занимал должность первого заместителя мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития города и градостроительства. В марте 2012 года перешел на работу заместителем губернатора Ярославской области, освободив кресло заместителя мэра города для кандидата на пост мэра Якова Якушева, которого поддерживали губернатор Ярославской области Сергей Вахруков и мэр Ярославля Виктор Волончунас. 5 мая депутаты Ярославской областной думы утвердили Сергея Ястребова на посту губернатора Ярославской области.

Это не первый ярославский чиновник высокого ранга, перешедший на работу в Москву. Его предшественник на посту губернатора Сергей Вахруков после отставки с поста главы региона был назначен заместителем министра регионального развития, а в декабре 2013 перешел на должность помощника секретаря Совета Безопасности РФ. С октября 2016 года Вахруков занимает пост заместителя секретаря Совета Безопасности.

Бывший заместитель Ястребова, а до этого — депутат областной думы, заместитель мэра Ярославля и дважды кандидат на пост главы областного центра Вячеслав Блатов в феврале 2016 года был назначен советником полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе.