Тбилиси, 24 января, 2017, 16:28 — ИА Регнум. В рамках государственной программы «Производи в Грузии» в Тбилиси будут построены два новых предприятия. По информации пресс-службы правительства, соответствующее решение было принято на заседании 24 января.

National Bank of Georgia Купюра в 1 лари

Одно предприятие по производству строительных материалов откроется в поселке Диди Лило на окраине столицы, где осуществляющая этот проект компания «Неостар» получит от государства земельный участок, а также размещенные на этом участке здания-сооружения по символической цене — 1 лари. Инвестор обещает трудоустроить на новом предприятии 30 человек.

Второй проект предусматривает открытие предприятия по производству стекла и стеклотары. Его осуществляет компания «Нео гласс», которая также за 1 лари получит от государства земельный участок. На этом предприятии будет трудоустроено 11 человек. По информации представителей компании, новое предприятие будет выпускать в год 10 000 квадратных метров прочного, безопасного или многослойного стекла. В его создание будут вложены инвестиции в размере 905 400 лари.