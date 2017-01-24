Пенза, 24 января, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ Пензенской области выделена субсидия в размере 55 млн 462,9 тыс. рублей на строительство и реконструкцию автодорог к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов и к объектам производства и переработки сельхозпродукции, сообщает ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM, субсидии в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года» выделены в размере 8 млрд 335 млн рублей и распределены между бюджетами 54 регионов России.

Принятое решение будет способствовать увеличению протяжённости сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

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