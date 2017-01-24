Пекин, 24 января, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Суверенитет КНР распространяется на спорные острова в Южно-Китайском море, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает 24 января Reuters.

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«Мы призываем Соединенные Штаты уважать факты, говорить и действовать осторожно, чтобы избежать нанесения ущерба миру и стабильности в Южно-Китайском море», — сказала Чуньин.

Суверенитет Китая распространяется на острова Спратли, это является «неопровержимым» фактом, заявила Чуньин.

«Наши действия в Южно-Китайском море являются разумными и справедливыми. Независимо от того, какие изменения произошли в других странах, что говорят их представители, что они хотят предпринять, решимость Китай защищать свой суверенитет и морские права в Южно-Китайском море останется прежней», — добавила Чуньин.

Напомним, 23 января пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что США не допустят, чтобы Китай взял под контроль территории, расположенные в международных водах Южно-Китайского моря.

«Если эти острова находятся в международных водах и не являются частью Китая, то, конечно… мы защитим международные воды от доминирования одной страны», — сказал Спайсер.