Тбилиси, 24 января, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Решением правительства Грузии, 149 семей беженцев безвозмездно получат от государства в собственность жилые квартиры. По информации пресс-службы правительства, соответствующее решение было принято на заседании 24 января.

Unsplash Новая квартира

Жилые площади будут переданы в собственность семьям беженцев, проживающим в Тбилиси, Поти, Кутаиси и Цхалтубо.

Как сообщил на заседании премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, за период с октября 2012 года (после прихода к власти коалиции «Грузинская мечта») и до настоящего времени жилые квартиры были переданы в собственность 13 749 семьям беженцев. По его словам, этот процесс продолжится и в будущем.