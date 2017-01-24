Саратов, 24 января, 2017, 16:16 — ИА Регнум. В ходе мониторинга интернета выявлен сайт, на котором размещена информация о продаже хамона, находящихся в перечне санкционных продуктов в России. По данному факту прокурором Балашова направлено в суд заявление о признании этой информации запрещенной, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

silentlinestudio Хамон

На момент проверки указатели страницы сайта, на котором размещена названная информация, в едином реестре доменных имен отсутствовали. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» содержит запрет на размещение информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, пояснили в прокуратуре.

В силу действующего уголовного и административного законодательства предусмотрена ответственность за ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн, которые запрещены к ввозу.

Проверки по указанному вопросу будут продолжены.