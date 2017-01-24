Рыбинск, Ярославская область, 24 января, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Два дня просуществовала рукотворная снежная крепость в Дмитровском парке города Рыбинска, в понедельник ночью вандалы разбили стены крепости. Об этом сообщает рыбинская интернет-газета «Черёмуха.com». Еще несколько дней назад красивый средневековый замок, сейчас напоминает свезенный на свалку снег.

Rybinsk.ru Снежная крепость в Рыбинске

В возведении крепости участвовали 120 человек. На строительство они потратили более 6 часов. Длина стен по внешнему периметру составляла 115, 9 метра. Высота самой высокой точки — 3,4 метра. Рыбинцы побили свой прошлогодний рекорд и претендовали на рекорд Книги рекордов России в номинации «Самая большая снежная крепость в России, построенная без спецтехники». Жители окрестных домов подозревают детей из окрестных дворов.

Организатор конкурса «Снежная крепость» заявила, что вандализм — это проблема воспитания, отсутствие культуры. Понять таких людей невозможно.

Через месяц установления рекорда должны были подтвердить представитель Книги рекордов России, а если бы его никто не превзошел, то его бы занесли на страницы Книги рекордов.