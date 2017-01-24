Мурманск, 24 января, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Мурманские следователи возбудили уголовное дело из-за долгов по зарплате. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации, одна из коммерческих организаций, осуществляющая строительство жилых застроек на территории города Гаджиево ЗАТО Александровск намеренно игнорировала потребности своего прораба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

«По данным следствия, руководство организации, имея реальную возможность выплатить заработную плату работнику, уклонилось от выполнения данного обязательства, нарушив конституционное право гражданина на труд за вознаграждение, — отметили в ведомстве. — В результате умышленных преступных действий руководства организации указанному работнику не выплачена заработная плата за период осуществления трудовой деятельности с августа по сентябрь 2016 года на общую сумму 122 000 рублей».

Напомним, на 1 декабря 2016 года суммарная задолженность по заработной плате в Мурманской области составила 131,4 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 ноября 2016 года на 1,5 млн рублей, причём вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной роста долгов по оплате труда в декабре стала задержка выплаты заработной платы работникам предприятий, входящих в структуру Спецстроя России.

Строители, а также те, кто занимается добычей полезных ископаемых, чаще всего сталкиваются с задержками выплат в Мурманской области.