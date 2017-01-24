Посёлок Серебрянка, Свердловская область, 24 января, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Губернатор Свердоловской области Евгений Куйвашев пообещал президенту России Владимиру Путину в срок выполнить его поручение и отремонтировать дорогу Нижний Тагил — Серебрянка. Об этом он заявил на встрече с главой государства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кремля.

Иван Шишкин. Дорога. 1878

Дорога до 2013 года не ремонтировалась 30 лет. Куйвашев заявил, что с 2016 года областные власти выделяют деньги на неё. Её протяжённость порядка 50 километров.

К 1 июня, напомним, этот срок указан в поручении президента, власти региона обещают обеспечить эксплуатационное состояние дороги.

Добавим, в ходе встречи с президентом Куйвашев поведал и о других объектах дорожного строительства. В частности, среди них южное полукольцо Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги,

Также Куйвашев подчеркнул, что строительство дорог способствует притоку инвестиций в населённые пункты. В частности, сейчас власти региона надеются создать в Краснотурьинске территорию опережающего развития. «Безусловно, мы понимаем, что без дорожного строительства туда хороший инвестор не придёт. Поэтому мы понимаем, что львиная часть бюджета развития должна быть направлена именно на дороги», — заявил Куйвашев президенту.

Также губернатор рассказал президенту об экономической ситуации в регионе. По его словам, индекс промышленного производства за 2016 год вырос почти на 11,5 процента. Валовый региональный продукт — примерно на уровне 2015 года. В основном росли металлургия, «оборонка», машиностроение.