Симферополь, 24 января, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Международный сертификат ООН выдан Симферополю как одному из российских городов — участников международной программы по повышению устойчивости городов «Мой город готовится». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 24 января в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ИА REGNUM Флаг ООН

Вручение сертификатов семи городам Российской Федерации, которые стали участниками инициативы ООН «Повышение устойчивости городов к бедствиям: мой город готовится», состоялось 24 января во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. Сертификаты представителям городов передали временно исполняющий обязанности начальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Алексей Чириков и руководитель программ Международной стратегии по уменьшению опасности бедствий Лука Росси.

Инициатива была запущена ООН в 2010 году, ее целью стало убедить руководство городов в необходимости обеспечения мер для смягчения последствий возможных катастроф. Программа осуществляется в рамках Международной стратегии ООН по уменьшению опасности бедствий.

В России участниками программы стали город Альметьевск, Казань, Каспийск, Набережные Челны, Буйнакск, Дербент и Симферополь.

Сертификат, переданный сегодня представителям российских городов, подтверждает высокий уровень защищенности людей от возможных природных и техногенных катастроф, а также устойчивость работы предприятий и инфраструктуры города.

При этом учитывается состояние устойчивости критически важных объектов, образовательных и медицинских учреждений, эффективность механизмов реагирования и финансирование всех мероприятий по обеспечению безопасности.

Симферополь является столицей Республики Крым, которая, наравне с Севастополем, в марте 2014 года, по решению всенародного референдума, вошла в состав Российской Федерации. Украина считает территорию полуострова Крым временно оккупированной. Вхождение Крыма в состав России спровоцировало введение США и рядом стран ЕС антироссийских санкций.

В ноябре 2015 года, после прекращения поставок электроэнергии на территорию Крыма, весь полуостров, в том числе и Симферополь, оказались в условиях энергоблокады. Режим чрезвычайной ситуации, объявленный в Крыму и Севастополе в ноябре 2015 года, был снят лишь в мае 2016 года, после запуска четвертой нитки энергомоста из Краснодарского края.