Эр-Рияд, 24 января, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Саудовская Аравия вышла на исторический максимум по добыче нефти в ноябре 2016 года, добыча составила 10,72 млн баррелей в сутки, сообщает компания Joint Organization Data Initiative (JODI).

ptra Добыча нефти

Вырос экспорт нефти: в ноябре 2016 года он составил 8,26 млн баррелей в сутки против 7,72 млн баррелей в аналогичном периоде 2015 года.

В Ираке добыча нефти в ноябре составила 4,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,776 млн баррелей в сутки в октябре, при этом экспорт вырос с 3,384 млн баррелей в сутки до 4,051 млн баррелей.

30 ноября в Вене на заседании ОПЕК было принято решение о сокращении объемов добычи нефти почти на 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Сделка вступает в силу с 1 января будущего года и рассчитана на полгода с возможностью продления ее до конца 2017 года.

Основные обязанности по сокращению добычи взяла на себя Саудовская Аравия, решившись уменьшить добычу на 486 тыс. баррелей в сутки. Сокращать производство не будут только Нигерия и Ливия.