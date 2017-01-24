Ярославль, 24 января, 2017, 15:20 — ИА Регнум. В начале января 2017 года жители Ярославля лишились возможности видеть программы «Городского телеканала» на привычном месте в сетке телевизионного вещания. Это связано с прекращением сотрудничества с «Городского телеканала» с СТС и исполнением операторами кабельного телевидения требований федерального законодательства.

Скриншот эфира ГТ Заставка новостей «Городского телеканала»

В соответствии с законодательством РФ определены 20 обязательных общедоступных телеканалов, которые должны быть расположены на позициях (кнопках) с первой по двадцатую. Последовательность позиций обязательных общедоступных телеканалов определена следующим образом: 1 — «Первый канал», 2 — «Россия», 3 — «Матч ТВ», 4 — НТВ, 5 — «Пятый канал», 6 — «Культура», 7 — «Россия 24», 8 — «Карусель», 9 — ОТР, 10 — «ТВ ЦЕНТР», 11 — «Рен ТВ», 12 — «Спас», 13 — СТС, 14 — «Домашний», 15 — ТВ-3, 16 — «ПЯТНИЦА», 17 — «ЗВЕЗДА», 18 — «МИР», 19 — ТНТ, 20 — «МУЗ ТВ».

До этого момента «Городской телеканал» (ГТ), имея статус сетевого партнёра СТС, фактически пользовался преимуществом федерального телеканала по месту положения канала в частотных планах операторов кабельного телевидения. С учётом достаточно высокого качества контента, производимого и закупаемого СТС-Медиа, ГТ имел достаточно большую долю региональной телевизионной аудитории. В лучшие времена она достигала 5−7%.

Прекращение сотрудничества с СТС вынудило руководство «Городского телеканала» искать нового сетевого партнёра или переходить на собственное программирование, как это сделал в своё время телеканал НТМ (ныне — «Первый Ярославский»), отказавшись от сотрудничества с «Рен-ТВ». Был выбран первый вариант, и партнёром ГТ стал подмосковный телеканал «360». При этом вещание обновлённого ГТ осуществляется на позиции (кнопке) ранее существовавшего канала «ГТ-регион». Такое решение вполне объяснимо, поскольку собственное программирование потребовало бы от «Городского телеканала» дополнительных расходов, которых в нынешней ситуации канал не может себе позволить. Дело в том, что с прекращением сотрудничества с СТС «Городской телеканал» лишился и прав на размещение региональной рекламы, а это являлось основным источником его доходов. Можно сказать, что «Городской телеканал» оказался без средств к существованию.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АО «Городской телеканал» Сергей Гончаров, руководству телеканала удалось решить эту проблему, договорившись с холдингом «Газпром-Медиа» о передаче прав на размещение региональной рекламы на телеканале ТНТ. Эту информацию подтвердили и в ярославском офисе «Видео Интернешнл» — крупнейшего продавца телевизионной рекламы, заявив, что с февраля продажей региональной рекламы на ТНТ агентство заниматься не будет.

Решение «Газпром-Медиа» — не благотворительность, в руководстве холдинга рассчитывают существенно увеличить охват региональной аудитории телеканала ТНТ за счёт начала вещания на аналоговой эфирной частоте, принадлежащей «Городскому телеканалу». Вещание осуществляется на основание отдельной лицензии, переоформлением которой сейчас и занимается руководство ГТ. При этом маловероятно, что по условиям лицензии «Городской телеканал» получит возможность региональных «врезок» в контент ТНТ. Но даже если это и произойдёт, то новости ГТ смогу увидеть лишь телезрители, использующие эфирные антенны. Попасть в частотный план кабельных операторов «Городскому телеканалу» невозможно в силу уже озвученных требований федерального законодательства.

Можно сказать, что «Городскому телеканалу» в основном удалось решить проблему финансирования в 2017 году, при этом телеканал потерял основную часть своей аудитории. Сокращение аудитории таково, что основной исследователь рынка — компания «ТНС Гэллап Медиа» (официально сменила юридическое название на АО «Медиаскоп») — исключила «Городской телеканал» из списка каналов, аудитория которых подлежит измерению.

Главным акционером АО «Городской телеканал» является мэрия города Ярославля.