Тюмень, 24 января, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Чиновник из департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области попался на подлоге документов. По версии следствия, он получил за правонарушение взятку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

Следствие полагает, что в период с мая по август 2016 года подозреваемый, являясь должностным лицом департамента, брал взятку за содействие в получении субсидий, выделяемых на закупку производственного оборудования одной из коммерческих организаций города. Руководитель фирмы представил документы с завышенной стоимостью оборудования, приобретенного в лизинг, а чиновник подписал их.

Противоправные действия сотрудника выявили в самом департаменте при проверке отчетности. СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

«Выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба СКР. При этом не называется имя подозреваемого чиновника, размер взятки, а также не говорится приняты ли в отношении него какие-либо меры ограничения свободы.