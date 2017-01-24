Грозный, 24 января, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Ведущий телеигры КВН Александр Масляков удостоен высокой награды Чечни. Указом главы республики Рамзан Кадырова ему присвоено звание Народный артист Чеченской Республики.

Government.ru Александр Масляков

Как сообщили ИА REGNUM 24 января в пресс-службе главы и правительства региона, в подписанном 18 января 2017 года указе говорится, что звание Народного артиста присвоено за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами.

Александр Масляков, отметивший в прошлом году 75-летие, является президентом международного союза КВНи телевизионного творческого объединения «АМиК». Бессменный ведущий КВН отмечен государственными наградами России — орденами «За заслуги перед Отечеством IV и III степеней. В 2015 году его деятельность была высоко оценена президентом РФ Владимиром Путиным. Он вручил Маслякову орден Александра Невского.