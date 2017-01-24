Остров, Псковская область, 24 января, 2017, 15:06 — ИА Регнум. На базе спортивного центра «Юность» в деревне Смоленка Островского района Псковской области 10 февраля состоится официальное открытие Всероссийских соревнований по биатлону. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, соревнования станут отборочным этапом к первенству мира по биатлону среди юношей и юниоров 2017 года.

Maks Portal Биатлонистка целится в мишнь

В церемонии открытия примет участие вице-президент Союза биатлонистов России Вадим Мелихов.

Первая гонка соревнований состоится 11 февраля. Юноши преодолеют дистанцию в 15 км, девушки — 12,5 км. 13 и 14 февраля пройдут гонки-спринт на 10 км для юношей и 7,5 км для девушек. В соответствии с правилами соревнований время гонок определит судейская коллегия накануне дня старта.

По словам председателя областного комитета по физической культуре и спорту Ивана Штылина, своё участие в соревнованиях подтвердили около 120 спортсменов: из Ханты-Мансийского автономного округа, Тюмени, Свердловской области, Башкирии. Заявки принимаются до 25 января включительно.

Напомним, ранее на базе «Юности» в Острове Псковской области готовились провести юниорский чемпионат мира 2017 года, но в декабре прошлого года Союз биатлонистов России отказался от проведения соревнований в России в связи с допинговым скандалом. Однако 21 января стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение закрыть дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, из-за отсутствия каких-либо доказательств. В отношении семи расследование ещё будет продолжаться.

Читайте подробнее: IBU закрыл дела против 22 российских биатлонистов из доклада Макларена