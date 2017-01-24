Ярославль, 24 января, 2017, 14:57 — ИА Регнум. В Ярославской области до 2020 года планируют вернуть в сельхозоборот 40 тыс га земли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительтстве Ярославской области. Для этого господдержку ввода в оборот земель сельхозназначения планируют увеличить в 5,8 раз — с 341 рубля до 2000 рублей. Такую поддержку получают предприятия, которые увеличивают использование земли для производства сельхозпродукции.

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«Сейчас в Ярославской области используется 310 тысяч гектаров земли, а 400 тысяч находится вне оборота. В прошлом году в регионе ввели в оборот более 2 тысяч гектаров», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сергей Камышенцев.

Задачу по максимальному увеличению посевных площадей перед Правительством области и главами муниципальных образований поставил врио губернатора Дмитрий Миронов. Все муниципальные районы уже разработали территориальные планы по решению этого вопроса, которые сейчас проходят проверку.

Предложение по увеличению погектарной поддержки одобрено главой региона Дмитрием Мироновым. В феврале оно будет рассмотрено на заседании Ярославской областной думы.