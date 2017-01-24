Москва, 24 января, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Слабость доллара США на валютном рынке Форекс вкупе с довольно нейтральными новостями с сырьевых площадок способствует продолжению умеренных покупок валюты, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«В паре доллар/рубль наблюдается определенная закономерность. Поддержки на 59,05 и близко стоящая рядом на 58,95 не позволяют «медведям» пробиться ниже. Ситуацию наблюдают и Центробанк, и Минфин РФ: в 2015 году область интересов регулятора для покупки валюты находилась в пределах 50−60 рублей за доллар США. Доллар больше трех недель торгуется ниже 60 рублей, но пока ЦБ в курсообразование реальными механизмами не вмешивается», — пояснила Бодрова.

«Это тоже легко объяснить: относительно дорогая нефть приносит в бюджет хорошие деньги. Рублевая стоимость «бочки» североморского сырья составляет 3295,2 руб., что выше заложенной в бюджетный документ. Пока ручеек сырьевых денег в казну бежит беспрепятственно, ЦБ будет стараться держаться в стороне от интервенций любого рода, кроме вербальных. Но и ими, что примечательно, сам Центробанк давно не злоупотребляет», — полагает эксперт.

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Добавим, российский рубль сегодня, 24 января, дорожает в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 59,16 руб. (-0,6%). Евро стоит 63,54 руб. (-0,5%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 25 января, составляют 59,21 руб. за американскую валюту и 63,62 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 29 и 32 копейки соответственно. Баррель нефти сорта Brent торгуется по $55,7 (+0,8%).

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