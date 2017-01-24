Пермь, 24 января, 2017, 14:42 — ИА Регнум. В Перми после 13 дней жизни новорожденная девочка могла ослепнуть. Малышка плакала не как обычные дети — часть слёз скапливалась в организме. Ребенка спас молодой врач, который «на ощупь» провел сложнейшую операцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом Минздраве.

TaniaVdB Плачущий ребенок

Врачи поставили младенцу диагноз — дакриоцистит, врожденная аномалия развития слезных путей. При рождении у ребенка в просвете носослезного канала остались элементы эмбриональной ткани, которая мешала оттоку жидкости из слезного мешка. Слеза начала застаиваться, перестала удалять микроорганизмы, попадающие в глаз.

Главный внештатный офтальмолог министерства здравоохранения Пермского края Вера Усова отметила, что из-за скапливания слезы началось острое гнойное воспаление. У новорожденных любая инфекция в области носослезного канала может пойти дальше и вызвать менингит, энцефалит и другие заболевания: «Мы провели антибактериальную и противовоспалительную терапию. Дальше нужно было восстановить естественную проходимость слезы — провести очень ответственную и сложную операцию».

Молодому офтальмологу Александру Сухареву операцию пришлось проводить буквально вслепую. Сложность в том, что у новорожденных диаметр слезных путей меньше одного миллиметра. Как признались медики, высокотехнологичного оборудования, которое могло решить проблему девочки, в мире не существует. Все зависело от тактильных ощущений врача.

И.о. министра здравоохранения Пермского края Вадим Плотников сообщил, что маленькая пациентка уже выписана домой, ее жизни и зрению ничего не угрожает.

Стоит отметить, краевая детская клиническая больница — самое крупное в Прикамье лечебно — диагностическое учреждение педиатрического профиля, предоставляющее полный спектр медицинских услуг. Оно было образовано 1 января 2016 года путем объединения двух крупнейших детских больниц: Пермской краевой детской клинической больницы и городской детской клинической больницы №15.

Более 20 тыс. детей в год получают помощь высококвалифицированных специалистов, выполняется порядка 12 тыс. операций. Клиника отвечает всем требованиям оснащения медицинского учреждения современной лечебной и диагностической техникой, высокоточным цифровым рентгеновским оборудованием, компьютерным и магниторезонансным томографом, эндоскопической и ультразвуковой аппаратурой. Более12 операционных функционирует в хирургическом стационаре больницы, отделение реанимации мирового уровня оснащения, отделение детской травматологии и ортопедии, отоларингологии, нейрохирургии, офтальмологии, плановой и экстренной хирургии, отделение детской урологии-андрологии. Уровень оснащения и немалые площади позволяют выполнить больше сложных плановых операций, что значительно сокращает время их ожидания, и способствует более эффективному оказанию экстренной помощи заболевшим детишкам, отметили в министерстве здравоохранения Пермского края.