Астана, 24 января, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Представители сирийских оппозиционных групп, присутствующих на переговорах в Астане, приглашены в Москву, где 27 января состоится их встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом заявил сирийский оппозиционер Джихад аль-Макдиси, передает RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров (7)

«Мы получили приглашение со стороны России принять участие во встрече с главой МИД Сергеем Лавровым», — сообщил он.

По словам аль-Макдиси, представляющего на переговорах Каирскую оппозиционную группу, на встречу также приглашены представители других платформ сирийской оппозиции — Московской и Эр-Риядской.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле наблюдают за ходом переговорного процесса, посвященного урегулированию ситуации в Сирии. Однако до завершения процесса российские власти не дают комментариев относительно переговоров.

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