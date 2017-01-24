Генуя, Италия, 24 января, 2017, 14:29 — ИА Регнум. На севере Италии из-за ошибки бармена были экстренно госпитализированы двое молодых людей, сообщает Askanews.

pcdazero Бармен

ЧП произошло в понедельник, 23 января, в городе Генуя.

По данным агентства, бармен перепутал бутылки и налил клиентам заведения вместо воды раствор чистящего средства и каустической соды.

Молодые люди, получившие ожоги внутренних органов, были экстренно госпитализированы в местную больницу.

По данному факту проводится проверка.