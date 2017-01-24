Москва, 24 января, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Дорожная ситуация в Москве выправляется с каждым годом, на сегодняшний день удалось достичь заметного сокращения того времени, которое москвичи вынуждены проводить в пробках, а также двухкратного уменьшения числа аварий. Об этом на заседании президиума правительства столицы заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает «Вечерняя Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

По словам градоначальника, за последние годы число автомобилей в столице выросло более чем на 1 млн, такой же рост отмечен в Московской области и примыкающих к Москве регионах.

«Благодаря серьезным усилиям строителей, транспортников, организаторов дорожного движения ситуация стала постепенно выправляться. И сегодня мы констатируем, что уже на четверть снизилось время, которое тратили москвичи в пробках, в половину уменьшилось количество ДТП на дорогах столицы, значительно улучшилось движение общественного транспорта», — сказал Собянин.

В числе мероприятий, которые привели к улучшению ситуации с транспортом, мэр назвал ввод в эксплуатацию новых станций метрополитена, сооружение новых дорожных развязок, обновление общественного транспорта. Вместе с тем, отметил Собянин, обстановка в сфере транспорта остается сложной, и сокращать усилия, направленные на решение проблем, недопустимо.