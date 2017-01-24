Собянин: Время пребывания москвичей в пробках сократилось на 25%
Москва, 24 января, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Дорожная ситуация в Москве выправляется с каждым годом, на сегодняшний день удалось достичь заметного сокращения того времени, которое москвичи вынуждены проводить в пробках, а также двухкратного уменьшения числа аварий. Об этом на заседании президиума правительства столицы заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает «Вечерняя Москва».
По словам градоначальника, за последние годы число автомобилей в столице выросло более чем на 1 млн, такой же рост отмечен в Московской области и примыкающих к Москве регионах.
«Благодаря серьезным усилиям строителей, транспортников, организаторов дорожного движения ситуация стала постепенно выправляться. И сегодня мы констатируем, что уже на четверть снизилось время, которое тратили москвичи в пробках, в половину уменьшилось количество ДТП на дорогах столицы, значительно улучшилось движение общественного транспорта», — сказал Собянин.
В числе мероприятий, которые привели к улучшению ситуации с транспортом, мэр назвал ввод в эксплуатацию новых станций метрополитена, сооружение новых дорожных развязок, обновление общественного транспорта. Вместе с тем, отметил Собянин, обстановка в сфере транспорта остается сложной, и сокращать усилия, направленные на решение проблем, недопустимо.