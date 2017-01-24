Ростов-на-Дону, 24 января, 2017, 14:17 — ИА Регнум. Газон ростовского стадиона «Олимп-2» готовят к Лиге Европы УЕФА. В частности, на футбольной арене работают агрономы. «Газон активно готовят к матчу со «Спартой», — сообщается в микроблоге Twitter на страничке футбольного клуба «Ростов», передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Fc-rostov.ru Стадион «Олимп-2»

Ранее по теме: Лига Европы УЕФА: «Спарта» лишилась болельщиков в матче с «Ростовом»

Напомним, стадион «Олимп-2», построенный в 1930 году для футбольной команды завода «Ростсельмаш», рассчитан на 15,8 тыс. зрителей. Вместимость гостевого сектора составляет до 1,6 тыс. мест (10% от вместимости стадиона). Но на матче, который состоится 16 февраля, этот сектор будет пуст. «Спарта» из Праги наказана за беспорядки, поэтому выездную встречу с «Ростовом» проведет без поддержки своих болельщиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жёлто-синие продолжат подготовку к матчам Лиги Европы УЕФА 25 января. В этот день команда соберётся в турецком Белеке.