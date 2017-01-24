Париж, 24 января, 2017, 14:08 — ИА Регнум. Невостребованные банковские вклады и страховые контракты в размере €3,7 млрд выявлены во Франции по завершении 2016 года. Деньги банки перевели в государственную депозитную кассу CDC. Об этом сообщили во французском министерстве бюджета, пишет газета Le Figaro.

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В депозитной кассе CDC переведённые средства будут ожидать, когда их потребуют вернуть владельцы или их законные наследники.

Напомним, во Франции с 2016 года вступил в силу закон о невостребованных вкладах. Согласно нововведению, невостребованными вкладами считаются те, по которым на протяжении десяти лет не фиксируются операции.

Также под эту категорию подпадают те вклады, по которым не проводились операции в течение трёх лет после смерти вкладчика. По этому же закону через 30 лет невостребованные вклады становятся собственностью государства.