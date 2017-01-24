Брейтово, Ярославская область, 24 января, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Водолазная команда Константина Богданова обнаружила на Рыбинском водохранилище в Брейтовском районе Ярославской области остатки дворянской усадьбы Иловна Мусиных-Пушкиных. Об этом сообщает сайт «Наш Брейтовский район». Как сообщало ранее ИА REGNUM, исследование ведется в рамках проекта «Затопленные святыни Мологского края».

Breytovo.ru Водолазы

Главной задачей второго по счету погружения стала детальная видеосъемка остатков центрального здания усадьбы, но в первую очередь — обнаруженной ранее прекрасно сохранившейся аркады набережной. Разведывательно-водолазная команда сразу начала работы на центральной лестнице набережной, последовательно изучая и фиксируя арку за аркой. Кроме того, были найдены и отсняты аккуратно выложенные в свое время плитки. По мнению исследователей, это может оказаться полом входа в центральную усадьбу.

«Удалось отснять центральную арку, которая была по центру набережной и дальше пошли в правую сторону, сняли несколько аркад — они целые. Дальше я нашел дорожку, вымощенную кирпичом, и плитку кафельную на полу. Видимость шикарная, она еще раз подтверждает, правильность идеи работать на таких объектах зимой», — сказал Константин Богданов.

По словам водолазов, нижняя часть лестницы завалена затонувшими бревнами, некоторые арки покрыты толстым слоем ила и обросли ракушками, что мешает распознать формы предметов. При этом они объяснили, что в этот раз и не планировалась очистка обнаруженных объектов, так как это сразу делает воду мутной и не позволяет проводить качественную видеосъемку. Впрочем, очистка сделанных находок от наростов, появившихся за 70 лет, стоит в плане следующих работ.

Подводные исследователи отметили место, где вполне вероятно может находиться фундамент или даже остатки первого яруса церкви во имя Преображения Господня, построенной в 1765 году на средства Ивана Яковлевича Мусина-Пушкина.

«Это только начало. По нашему проекту усадьба и церковь в Иловне — задача этого сезона, а так проект «Затопленные святыни Мологского края» рассчитан на несколько лет и позволит найти много интересного», — рассказал Константин Богданов.

Проект «Затопленные святыни Мологского края» направлен на исследование территории Рыбинского водохранилища в наиболее интересных с исторической точки зрения участках Мологского и Рыбинского уездов. Команда планирует получить информацию о состоянии таких некогда известных мест как сёла Ветрино и Леонтьевское, усадеб Мусиных-Пушкиных Иловна и Борисоглеб, Югская Дорофеева Пустынь, деревня Осмерицы, где был кирпичный завод Ватутина. Базой исследовательских работ является центр водного спорта «Ветрено» (Брейтовский район).