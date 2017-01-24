Черкесск, 24 января, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Для СМИ Карачаево-Черкесии ввели ограничения на сотрудничество с турецким изданием «Анадолу». Теперь обмен информацией с коллегами из Турции будет вестись под строгим контролем республиканского Министерства по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати. Об этом ИА REGNUM 24 января сообщили в пресс-службе парламента региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цензура

Вопрос сотрудничества журналистов Карачаево-Черкесии и турецкого государственного информационного агентства «Анадолу» был поднят в обращении управления ФСБ РФ по КЧР, которое было рассмотрено на расширенном заседании комитета Народного собрания по регламенту, мандатным вопросам и средствам массовой информации.

По мнению, высказанному в обращении, «ввиду изменений, произошедших в последние годы на международной политической арене, и событий, касающихся сотрудничества двух государств, вопросы информационного, как и любого иного взаимодействия, приобрели особый контекст».

В целях «выработки возможных механизмов нейтрализации выявленных угроз безопасности» участники заседания парламентского комитета решили впредь осуществлять обмен с турецкими коллегами новостями и другой тематической информацией, а также фото‑ и видеоматериалами только после согласования с учредителями — через Министерство КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.

Выполнять это решение обязали все республиканские государственные СМИ: редакции газет «День республики», «Абазашта», «Ногай давысы», «Къарачай», «Черкес хэку». Кроме того, телекомпании «Черкесск» рекомендовано информировать Миннац о взаимодействии с турецким государственным информационным агентством «Анадолу».

Как отметили в ходе заседания представители издательств, договор о сотрудничестве между ними и турецким информагентством «Анадолу» был заключен в 2014 году в ходе визита в республику руководства турецкого СМИ. При этом почти все договоренности являются устными, и за прошедшее время какого бы то ни было активного сотрудничества с турецкими коллегами не было.