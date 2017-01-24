Москва, 24 января, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации (РФ) следят за ходом переговоров по Сирии в Астане, но не комментируют их до завершения процесса. Об этом, как передает RT, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы (власти РФ) полагаем, что все страны и все силы, которые заинтересованы в выходе на траекторию политического урегулирования сирийского конфликта, следят за этим», — говорит представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что в Кремле считают преждевременным комментировать ход переговоров в Астане, так как встреча «в самом разгаре».

«Комментировать ход переговоров не считаем сейчас возможным и правильным», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициированная РФ, Ираном и Турцией встреча по Сирии началась накануне, 23 января, в Астане. Представители официального Дамаска и вооруженной оппозиции впервые собрались для переговоров за одним столом.

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