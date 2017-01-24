Ярославль, 24 января, 2017, 13:42 — ИА Регнум. В 2016 году объем введенного жилья в Ярославской области составил 111% к уровню 2015 года или 795,5 тыс квадратных метров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате.

Новостройка в Ярославле

«Такого у нас не было 27 лет, последний раз близкий к этому объем введенного жилья отмечался в 1989 году, когда в области было сдано 820 тыс квадратных метров», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Ярославльстата Ольга Харитонова.

Однако в отличие от советских времен, существенный вклад в рост показателей внесли сами граждане за счет индивидуального жилищного строительства. Самостоятельно граждане построили 291,3 тыс кв.м. жилья, или 36,6% от общего количества. При этом индивидуальное строительство росло быстрее, чем возведение многоквартирных домов — 113,8% к уровню 2015 года.

Лидером строительной отрасли традиционно остается областной центр. В Ярославле было сдано более половины всего жилья — 403,3 тыс кв.м. На втором месте — Ярославский район, где более половины всех построенных домов — индивидуальные. На третьем месте Рыбинск, несколько ухудшивший свои показатели по сравнению с прошлым годом.

«Все просто. Это результат инерции прошлых периодов. Сейчас сдаются многоквартирные дома, которые начинали строить в «жирные» 2011−2012 годы. Цикл стройки от покупки земельного участка до сдачи — 3−5 лет. Люди улучшают жилищные условия, переезжают из «хрущевок» и «брежневок» в более качественные квартиры. Пока такая возможность есть, ипотека выдается. Что касается ИЖС, то это новый сегмент. Люди становятся более самостоятельными, хотят жить в своем жилье. Свой дом в 120 метров стоит столько же, сколько квартира в городе. При этом надо смотреть на продажи квартир, а они падают. Десятки тысяч метров стоят непроданными. Показательными будут 2017−2018 годы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы, в прошлом директор строительной компании Роман Фомичев.