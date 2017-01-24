Москва, 24 января, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Госдума должна обсудить шесть законопроектов, направленных на продление срока бесплатной приватизации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Приватизатор

С 1 марта в России прекратится бесплатная приватизация квартир. «В этой связи в Государственной думе сегодня находится шесть альтернативных законопроектов: кто-то предлагает продлить бесплатную приватизацию квартир на год, кто-то — сделать ее вообще бессрочной, кто-то с ограничениями», — отметил парламентарий.

«Я уверен, что Госдума должна их рассмотреть с таким учетом, чтобы Совет Федерации до 1 марта смог тоже принять решение и направить на подпись президенту», — указал Миронов.

По мнению парламентария, «как минимум нужно продлить бесплатную приватизацию на год». Он напомнил, что партия выступала за то, чтобы сделать возможность приватизации квартир бессрочной.