Госдума должна успеть продлить срок бесплатной приватизации жилья
Москва, 24 января, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Госдума должна обсудить шесть законопроектов, направленных на продление срока бесплатной приватизации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
С 1 марта в России прекратится бесплатная приватизация квартир. «В этой связи в Государственной думе сегодня находится шесть альтернативных законопроектов: кто-то предлагает продлить бесплатную приватизацию квартир на год, кто-то — сделать ее вообще бессрочной, кто-то с ограничениями», — отметил парламентарий.
«Я уверен, что Госдума должна их рассмотреть с таким учетом, чтобы Совет Федерации до 1 марта смог тоже принять решение и направить на подпись президенту», — указал Миронов.
По мнению парламентария, «как минимум нужно продлить бесплатную приватизацию на год». Он напомнил, что партия выступала за то, чтобы сделать возможность приватизации квартир бессрочной.