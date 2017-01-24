Городищенский район, Волгоградская область, 24 января, 2017, 13:40 — ИА Регнум. В Волгоградской области переехать в новые квартиры жителям рабочего поселка Городище, которые в настоящее время проживают в аварийных домах, не придется еще как минимум год. Дом по улице 62-й Армии, 13, где должны были получить квадратные метры обитатели «гнилушек», будет достроен не ранее чем через год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ 24 января, факт срыва сроков исполнения контракта на возведения трехэтажного жилого дома общественники выявили в рамках мониторинга реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

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30-квартирный дом со всеми инженерными сетями должен был быть построен и введен в эксплуатацию еще в ноябре 2016 года. Новоселье в нем готовились справить жители нескольких признанных в 2012 году аварийными домов поселка. Начав строительство, подрядная организация не провела работы качественно. К обозначенному в контракте сроку было выполнено менее половины от общего объема работ. Однако, несмотря на это, в декабре прошлого года заказчиком в лице действующего на тот момент главы администрации рабочего поселка Городище контракт с подрядчиком был продлен до марта 2017 года.

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Сложившая ситуация была доведена до сведения региональной власти. Областной комитет строительства изыскал возможность привлечь к строительству дома нового, более добросовестного подрядчика. В настоящее время строительные работы возобновлены и вошли в активную фазу: за двухнедельный период завезены стройматериалы, техника, установлена дизельная станция, полностью возведены фасад и крыша, устраняются серьезные строительные отклонения, допущенные предыдущим подрядчиком. От директора строительно-монтажного управления нового подрядчика получено заверение об окончании работ в феврале 2017 года.

Как добавили в ОНФ, случаи недобросовестного отношения изначального подрядчика строительства дома в Городище к взятым обязательствам не единичны. Прокуратурой Городищенского района возбуждены административные производства в отношении генерального директора компании по факту привлечения к работе иностранных граждан без разрешительных документов, а также за систематическое противодействие и игнорирование предписаний прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде жителям аварийных домов приходится годами ждать получения нового жилья. Так происходит с жильцами аварийного дома №7 на улице Марийской Красноармейского района. Здание 1953 года постройки не только непригодно для проживания, но и опасно для жизни и здоровья граждан. Между тем, фактически расселение аварийного дома назначено только на 2020 год.