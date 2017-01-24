Калуга, 24 января, 2017, 13:30 — ИА Регнум. В четвёртом квартале 2016 года в Калужской области снизилась на 2,5% величина прожиточного минимума по сравнению с его размерами за третий квартал. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, 23 января губернатор Анатолий Артамонов подписал постановление правительства области «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за IV квартал 2016 года».

Evgeny Кошелек

Согласно документу, прожиточный минимум на душу населения составил 9349 рублей. Это на 244 рубля или на 2,5% меньше, чем в третьем квартале прошлого года. Прожиточный минимум для пенсионеров сократился с 7 987 до 7 808 рублей в месяц, для трудоспособного населения — с 10 335 до 10 063 рублей, а для детей в возрасте до 15 лет включительно — с 9 347 до 9 103 рублей.

Напомним, что прожиточный минимум используется для обоснования минимального размера оплаты труда, начисления выплат, в том числе социальных доплат к пенсиям, субсидий на оплату услуг ЖКХ, пособий на детей и малоимущим гражданам, а также для других целей.