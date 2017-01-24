Москва, 24 января, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Компания «КамАЗ» по итогам прошлого года продала более 34 000 грузовиков, что на 21% больше показателей 2015 года. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте производителя.

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«По итогам 2016 г. «КамАЗ» реализовал 34 500 грузовых автомобилей, что на 21% больше по сравнению с 2015 г, в том числе 28 300 грузовых автомобилей на внутреннем рынке (прирост к 2015 г. составил 25%) и 6 200 грузовых автомобилей на внешних рынках (+6%)», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что по результатам минувшего года доля «КамАЗа» на российском рынке грузовиков составила 56%, увеличившись на 5%.

«Согласно Программе стратегического развития ПАО «КамАЗ» на период до 2025 г, в 2017 г. запланировано произвести 36 000 автомобилей и продолжить модернизацию производства», — говорится в сообщении.