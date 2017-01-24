Москва, 24 января, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Основная доля оптимизма в росте промышленного производства в России приходится на две относительно беспроблемные области: добычу нефти и газа и распределение ресурсов. Все остальное как хромало на обе ноги, так и хромает, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Винсент Ван Гог. Вид на фабрики. 1887

«На это указывают номинальные темпы роста в обрабатывающей промышленности. Сюда входит все, что окружает российского гражданина в повседневной жизни: от продуктов питания до бытовой химии, одежды и прочего. Собственное производство остается, таким образом, глубоко зависящим от внешних поставок сырья, оборудования и технологий. Импорт здесь все еще превалирует над товарами собственного производства, что приводит к мысли о довольно слабом положении промышленного сектора в целом», — пояснила эксперт.

«В наблюдениях за промышленным производством есть и определенные закономерности: из года в год ноябрь и декабрь здесь являются наиболее продуктивными месяцами. Может быть, это связано с исполнением бюджетов и планов. Январь-февраль стандартно «провальные» месяцы в промпроизводстве, когда данные показывают заметное снижение. Дополнительное давление оказывает эффект высокий базы предыдущих периодов», — считает Бодрова.

«Не исключено, что в 2017 году промышленное производство в России покажет рост в пределах 0,8−1,4% г/г, однако многое будет зависеть от степени внутреннего спроса», — высказала свое мнение эксперт.

Напомним, по итогам 2016 года промышленное производство в России выросло на 1,1% в годовом сопоставлении. Активный прирост шел осенью, и в декабре 2016 года показатель укрепился сразу на 7,4% м/м. На конец года пришлось увеличение распределения газа и воды, а также электроэнергии, они выросли в ноябре на 1,5%. В целом за прошедший год расширилась добыча полезных ископаемых (+2,5% г/г), обрабатывающие производства отчитались о росте объема на 0,1% г/г.

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