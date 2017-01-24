Санкт-Петербург, 24 января, 2017, 13:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге суд вынес обвинительный приговор бывшему главе правления ТСЖ «Веста» по делу о падении облицовочной плитки на голову молодой женщине. Это ЧП было записано видеокамерой и вызвало большой общественный резонанс.

Кадр видеозаписи Падение плитки на женщину

Андрей Казаков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Как установлено следствием и судом, Казаков, будучи должностным лицом ТСЖ, достоверно знал о ненадлежащем креплении облицовочных плит ограждений балконов дома по улице Ярослава Гашека.

«При этом он не принял мер, направленных на ликвидацию опасности для населения ввиду возможного падения облицовочных плит ограждений балконов», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В результате этого преступного бездействия 11 мая 2016 года перед домом на 31-летнюю женщину, возвращавшуюся с ребенком домой, с 12-го этажа рухнул фрагмент облицовочной плиты. Это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, скальпированную рану лобной области и была госпитализирована в тяжелом состоянии. К счастью, ребенок не пострадал. Пострадавшая женщина была прооперирована, врачи сумели спасти ее жизнь и сохранить жизненно важные функции.

Приговором суда Казакову назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, с компенсацией морального вреда пострадавшей на сумму 4 млн рублей.