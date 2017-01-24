Ереван, 24 января, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Один из влиятельных деятелей правящей Республиканской партии Армении, которую возглавляет президент страны Серж Саргсян, бывший премьер-министр Овик Абрамян подтвердил муссируемые в последние дни в СМИ слухи о выходе из партии.

Photolure Овик Абрамян

«Я принял решение о выходе из РПА, завтра будет сделано заявление», — сообщил радио «Азатутюн» Абрамян, который занимает пост заместителя председателя РПА.

На другие вопросы экс-премьер отвечать отказался.

Председатель организационной комиссии РПА Рубен Тадевосян сообщил, что заявления от Овика Абрамяна они пока не получили.

«Я заявления не получал, когда получим, поймем мотивы и прокомментируем», — сказал представитель правящей партии.

Он также признался, что для него заявление Абрамяна стало неожиданностью. По словам Тадевосяна, разногласий с Абрамяном не было.

«Разногласий у нас не было, работы шли нормально, отношения были человеческие, партийные и официальные», — заявил председатель организационной комиссии РПА.

Ранее армянские СМИ сообщали, что на днях Овик Абрамян был в Москве, где встречался с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Неожиданно факт встречи подтвердил сам Абрамян, заявив, что обратился к Медведеву по вопросу бизнесмена, который столкнулся с деловыми преградами в Сочи, чтобы глава правительства России «в рамках закона посодействовал нашему соотечественнику».

На вопрос о том, обсуждались ли на встрече политические вопросы, Абрамяна заявил: «Нет, извините больше мне нечего добавить».

По сведениям армянской прессы, Абрамян может продолжить политическую карьеру, примкнув к блоку Гагика Царукяна, который недавно заявил о возвращении в политику, а сейчас ведет интенсивные переговоры с разными политическими силами и деятелями, которые по тем или иным причинам не смогут сотрудничать на предстоящих парламентских выборах с правящей партией. В Армении блок Царукяна уже окрестили блоком «униженных и оскорблённых». Напомним, что Овик Абрамян состоит в родственных отношениях с Царукяном: сын экс-премьера женат на дочери бизнесмена.

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Овик Абрамян был главой армянского правительства с 13 апреля 2014 года по 8 сентября 2016 года.

До этого Абрамян занимал посты спикера Национального собрания, вице-премьера, министра территориального управления, депутата парламента, губернатора Араратской области, мэра Арташата. На последних президентских и парламентских выборах именно Абрамян возглавлял работу штаба РПА.