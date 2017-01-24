Лондон, 24 января, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Генпрокурор Великобритании Джереми Райт заявил о разочаровании правительства страны решением Верховного суда, который принял решение о необходимости одобрения процедуры выхода страны из ЕС парламентом.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Ранее Верховный суд Великобритании постановил, что для начала Brexit необходимо одобрение британского парламента.

Напомним, 23 июня 2016 года Великобритания проголосовала за выход страны из ЕС, в исполнение волеизъявления народа правительство и премьер-министр Тереза Мэй планируют начать процедуру выхода в конце марта.

Если правительство нацелено на «жесткий» выход с полным разрывом всех экономических отношений с ЕС, то британский парламент более умерен в этом вопросе. Вследствие необходимости процедуры одобрения законопроекта о начале Brexit процедура может быть задержана.