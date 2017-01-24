Москва, 24 января, 2017, 14:55 — ИА Регнум. К 2030 году газ станет более востребован в мире, чем уголь. Как заявил сегодня, 24 января, глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков журналистам, через тринадцать лет газ в мировом энергобалансе обгонит уголь, а к 2014 году станет вторым по потреблению после нефти.

Efraimstochter Газ

Зубков сказал, что страны Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) выработали единое мнение по поводу ситуации на международном энергетическом рынке к 2030−2040 годам. Согласно базовому сценарию, к 2030 году газ «догонит» уголь в энергобалансе, а еще черед десять лет «прочно займет второе место после нефти».

Глава совета директоров «Газпрома» также сообщил, что в январе компания нарастила экспорт голубого топлива в Европу на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отвечая на вопрос о планах монополиста на текущий год, Зубков отметил, что в целом в этом году ожидается, что экспорт газа будет еще больше. Конкретные данные представитель «Газпрома» пообещал озвучить позднее.

Что касается в целом поставок российского газа в дальнее зарубежье, то, как ранее заявлял глава «Газпрома» Алексей Миллер, это показатель в 2016 году увеличился на 12,5% по сравнению с 2015 годом. Поставки достигли 179,3 млрд кубометров. Это стало историческим рекордом для России.

Так, доля российской компании на европейском газовом рынке за один год выросла на 3% и составила в общей сложности 34%. А поставки «Газпрома» на внутренний рынок в 2016 году увеличились на 2,3%, поставки для населения — на 5,7%.

Также рассмотрим подробнее прогноз ФСЭГ. В докладе организации от 17 января 2017 года говорится, что к 2040 году мировой спрос на газ составит 5,2 млрд кубометров. Для сравнения в 2015 году этот показатель составил 3500 млрд кубометров. Иными словами, за 25 лет спрос на голубое топливо в мире увеличится на 50%. Подобный рост связан с изменениями энергетического рынка в последние 16 лет. Доля газа в мировом энергетическом балансе буде увеличиваться на 2,8% и составит около 40 — 45% от общего объема торговли газом.

Согласно прогнозу, в ближайшие 25 лет ископаемое топливо будет доминировать на рынке, формируя 75% мирового энергобаланса. Производители газа, в свою очередь, будут извлекать выгоду из международных природоохранных соглашений. Однако, несмотря на то, что газ, как считает ФСЭГ, является самым быстрорастущим в плане спроса энергоносителем, в целом пока этого роста не достаточно для того, чтобы в полной мере соответствовать рекомендациям ученых по климату.

Напомним, что Форум стран-экспортеров газа (The Gas Exporting Countries Forum) является международной межправительственной организацией, которая объединяет ведущих мировых экспортеров голубого топлива. В организацию входят Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу. В сумме эти страны обладают 67% мировых запасов газа. Основная цель ФСЭГ — обеспечение суверенных прав членов организации на собственные запасы природного газа и возможность самостоятельно планировать и обеспечивать экологически устойчивую, бережную и эффективную разработку и использование газа в интересах своих стран, обмен опытом, мнениями и информацией по ключевым аспектам развития газовой промышленности.