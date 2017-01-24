Москва, 24 января, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Более 14 тыс. поддельных денежных знака Банка России было обнаружено за последние три месяца 2016 года в банковской системе Российской Федерации. Об этом во вторник, 24 января, сообщает пресс-служба Центробанка.

Пять тысяч рублей

«Больше всего среди выявленных подделок 5-тысячных купюр (8 125), чуть меньше обнаружено поддельных денежных знаков номиналом в 1 тысячу рублей (5 701), — говорится в сообщении. — Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (7)».

Кроме того, в октябре-декабре прошлого года было выявлено 13 фальшивых монет номиналом 10 рублей и 41 поддельная 5-рублевая монета.

«Поддельных банкнот иностранных государств за последний квартал 2016 г. было выявлено 1581 штука», — говорится в сообщении.