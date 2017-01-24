Москва, 24 января, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение китайских СМИ о размещении одной из трех китайских бригад межконтинентальных ракет «Дунфэн-41» в провинции, граничащей с Россией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, информация о военном строительстве в Китае, если она соответствует действительности, не воспринимается как угроза для России.

«Китай является нашим союзником, стратегическим союзником, нашим партнером, партнером и в политическом, и в торгово-экономическом плане», — сказал Песков.

Ранее гонконгская газета «Пинго жибао» сообщила, что китайские межконтинентальные баллистические ракеты Dongfeng-41 (DF-41) могут появиться в приграничном с Россией районе КНР — в провинции Хэйлунцзян.

Еще две ракетные бригады, оснащенные этими ракетами, базируются в провинции Хэнань и на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района. Максимальная дальность полета ракеты DF-41 — более 10 тыс. километров.