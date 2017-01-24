Тверь, 24 января, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Родильный дом №1, а также ряд жилых домов остались без отопления из-за аварии на магистральном трубопроводе в Твери 24 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Dommaster74.ru Батарея отопления

Авария произошла около 09:00 на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм в районе дома 19/2 на улице Левитана.

В результате без отопления и горячей воды остались жители домов по улицам Гусева, Загородная, Левитана, Лётное поле, Можайского, Транспортная, Октябрьский проспект, а также некоторые социальные объекты, в числе которых — родильный дом №1.

Специалисты «Тверской генерации» ведут ремонтные работы.

В родильный дом городским управлением по делам ГО и ЧС направлены обогревательные приборы для поддержание приемлемого температурного режима в здании.

«Согласно нормативам повреждение должно быть устранено в течение суток, то есть до 9 часов утра среды. «Тверской генерацией» направлено на объект достаточно сил и средств, чтобы завершить работы в оперативном режиме», — отметил начальник департамента ЖКХ и жилищной политики Вадим Якубёнок.

Добавим, что сейчас на территории Твери температура воздуха составляет около нуля, однако к вечеру прогнозируется существенное похолодание: температура опустится до 11 градусов мороза, днем 25 января температура останется на том же уровне, а в ночь со среды на четверг похолодает до — 23 градусов по шкале Цельсия.